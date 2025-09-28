مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی دختران زیر ۱۸ سال قهرمانی کشورمان با معرفی هشت تیم صعودکننده به مرحله حذفی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی نوجوانان و جوانان دختر کشور سال ۱۴۰۴ از پنجم تا دهم مهر به میزبانی بناب در آذربایجان شرقی پیگیری می‌شود.

مرحله مقدماتی مسابقات گروه سنی زیر ۱۸ سال که از روز گذشته آغاز شده بود، امروز (یکشنبه ۶ مهر) به پایان رسید و هشت تیم صعودکننده مشخص شدند.

بر این اساس، تیم‌های آذربایجان شرقی یک و هفت از گروه A، تهران یک و آذربایجان شرقی سه از گروه B، گلستان یک و تهران دو از گروه C و هرمزگان و آذربایجان شرقی ۶ از گروه D با کسب رتبه‌های اول و دوم به مرحله حذفی صعود کردند.

نتایج دیدار‌های امروز مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

آذربایجان شرقی (۱) ۲ – آذربایجان شرقی (۷) صفر (۲۱ بر ۳ و ۲۱ بر ۱۲)

آذربایجان شرقی (۳) ۲ – گلستان (۲) صفر (۲۲ بر ۲۰ و ۲۱ بر ۱۳)

تهران (۱) ۲ – فارس صفر (۲۱ بر ۱۰ و ۲۱ بر ۱۲)

آذربایجان شرقی (۲) صفر – گلستان (۱) ۲ (۱۳ بر ۲۱ و ۱۰ بر ۲۱)

تهران (۲) ۲ – آذربایجان شرقی (۵) ۱ (۲۱ بر ۱۲، ۱۷ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۸)

گلستان (۳) صفر – آذربایجان شرقی (۶) ۲ (۱۰ بر ۲۱ و ۱۱ بر ۲۱)

خراسان رضوی صفر – هرمزگان ۲ (۱۵ بر ۲۱ و ۵ بر ۲۱)