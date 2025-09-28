قرارداد طراحی، پیاده‌سازی و استقرار «سامانه رصد و پایش معادن شن و ماسه استان البرز» میان صنعت، معدن و تجارت استان البرز و شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ طرح مانیتورینگ معادن شن و ماسه با هدف ایجاد زیرساختی جامع برای کنترل هوشمند ورود و خروج ماشین‌آلات، مدیریت حمل‌ونقل و ارتقای شفافیت در زنجیره تأمین مواد معدنی آغاز می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: با استقرار این سامانه فرآیند‌های مرتبط با حمل‌ونقل و برداشت شن و ماسه به‌صورت یکپارچه و داده‌محور مدیریت می شود. این اقدام علاوه بر کاهش تخلفات، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در سیاست‌گذاری حوزه معادن خواهد بود.

به گفته وی، سامانه مانیتورینگ معادن شامل مجموعه‌ای از زیرسیستم‌های تخصصی است که از جمله آنها زیرسیستم پلاک‌خوان هوشمند، زیرسیستم توزین صنعتی، یکپارچه‌سازی داده‌ها مدیریت تردد و درخواست‌ها،گزارش‌گیری سازمانی و داشبورد مدیریتی ونظارت و ارزیابی عملکرداست.

انصاری افزود: این طرح علاوه بر بهینه‌سازی مدیریت معادن، به ارتقای امنیت جاده‌ای، کاهش برداشت غیرمجاز و جلوگیری از قاچاق مواد معدنی کمک می‌کند. همچنین داده‌های تجمیع‌شده سامانه مبنای ارزشمندی برای برنامه‌ریزی توسعه صنعتی و معدنی استان خواهد بود.

بر اساس این قرارداد، مگفا متعهد به تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، تست، استقرار، نگهداری و پشتیبانی سامانه است. همچنین تهیه و نصب تجهیزات زیرساختی شامل سرورها، دوربین‌ها، رادیو‌ها و ترازو‌های صنعتی نیز بر عهده پیمانکار خواهد بود.

این طرح در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه دولت الکترونیک و تحول دیجیتال در معادن کشور تعریف شده و استان البرز به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در اجرای پایلوت این سامانه معرفی شده است.