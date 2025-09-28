پخش زنده
سومین جشنواره استانی تئاتر مونولوگ (تکنفره) با معرفی برگزیدگان، در شهرستان دهگلان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زندی، دبیر جشنواره، با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ هنرمند در این رویداد هنری، از مشارکت ۸ گروه صحنهای و ۲ گروه خیابانی در جشنواره خبر داد.
همچنین دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دهگلان را ظرفیتی بالقوه برای توسعه و پیشرفت انواع فعالیتهای هنری دانست و ضمن تأکید بر نقشآفرینی هنرمندان این خطه، از برگزاری جشنواره موسیقی لیلاخ در آیندهای نزدیک در این شهر خبر داد.
این جشنواره با استقبال چشمگیر علاقهمندان به هنر نمایش در فضایی پرشور برگزار شد و فرصتی تازه برای معرفی استعدادهای نمایشی استان فراهم آورد.