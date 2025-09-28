در جلسه ستاد مدیریت بحران، موضوع فرونشست زمین در استان قزوین به عنوان یکی از مسائل نگران‌کننده مطرح شد.

گزارش ستاد مدیریت بحران؛ فرونشست زمین و راهکارهای مقابله با آن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حق‌لطفی، معاون عمرانی استاندار قزوین در ستاد مدیریت بحران استان، با ابراز نگرانی از وضعیت فرونشست، اعلام کرد: با توجه به افزایش میزان فرونشست از ۱۷ سانت به ۳۰ یا ۳۵ سانت، علی‌رغم اقدامات صورت گرفته، در پروژه مقابله با فرونشست شکست خورده‌ایم.

وی از مدیرکل مدیریت بحران خواست تا به صورت فوری و اضطراری تیمی تشکیل و برای حل این موضوع به صورت ویژه چاره‌اندیشی شود.

جمشیدی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای، علل فرونشست زمین در استان را برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، کسری مخزن آب زیرزمینی، الگوی کشت نامناسب، تغییرات کاربری زمین و پوشش گیاهی، و کمبود بارندگی و خشکسالی عنوان کرد.

وی اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در راستای کاهش نرخ فرونشست را شامل انسداد چاه‌های غیرمجاز، تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، و نصب کنتور هوشمند برشمرد. همچنین اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانه‌ها و استفاده از روش‌های نوین آبیاری از جمله اقدامات ضروری دانسته شد. استفاده از پساب در صنعت و آبیاری فضای سبز نیز باید توسعه یابد.

نماینده محیط زیست در این جلسه خواستار بررسی زهکشی دشت الله‌آباد، مدیریت مصرف آب، ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت آبخوان، تشدید کنترل حفاری‌های غیرمجاز و برداشت غیرمجاز در مناطق پرخطر شد. همچنین بر توسعه آبیاری نوین، کشت گیاهان کم‌آب‌بر و اجرای طرح‌های آبخیزداری تاکید گردید.

مدیرکل هواشناسی، شیخ‌الملوکی، گزارش داد که در ۵ سال اخیر، میزان بارش ۵۵۰ میلی‌متر کاهش داشته است.

وی همچنین پیش‌بینی کرد : پاییز با کاهش بارندگی مواجه خواهیم بود و وضعیت بارش در زمستان بهتر خواهد شد.

خانجانیان از بنیاد مسکن در ستاد مدیریت بحران استان، گزارشی در خصوص مخاطرات موجود در روستاها ارائه داد و اعلام کرد: ۱۳۸ روستا در معرض خطر هستند و برای مطالعات، نیاز به تامین اعتبار وجود دارد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی در سه روستا برای رفع خطر و عملیات مقاوم‌سازی خبر داد.