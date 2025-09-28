به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محبوب‌ترین و قدرتمندترین رهبر جهان عرب؛ «سیدحسن نصرالله» تفسیری روشن از مقاومت در برابر رذالت را به مردم منطقه و همه آزادیخواهان جهان نشان داد.

سیدحسن نصرالله (۱۳۳۹-۱۴۰۳ش) ملقب به سید مقاومت، روحانی و سیاستمدار شیعه اهل لبنان، سومین دبیرکل حزب‌الله لبنان و از بنیانگذاران آن بود.

حزب‌الله در دوران دبیرکلی وی (از سال ۱۹۹۲م-۲۰۲۴م) به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد.

حالا یکسال از زمان شهادت سید مقاومت گذشته است و او الگویی بی بدیل مقاومت است.