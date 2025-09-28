پخش زنده
امروز: -
شهید «سید حسن نصرالله»، دبیرکل فقید حزبالله، نماد بارز یک رهبر انقلابی بود؛ رهبری که تأثیرش از مرزهای ملی فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محبوبترین و قدرتمندترین رهبر جهان عرب؛ «سیدحسن نصرالله» تفسیری روشن از مقاومت در برابر رذالت را به مردم منطقه و همه آزادیخواهان جهان نشان داد.
سیدحسن نصرالله (۱۳۳۹-۱۴۰۳ش) ملقب به سید مقاومت، روحانی و سیاستمدار شیعه اهل لبنان، سومین دبیرکل حزبالله لبنان و از بنیانگذاران آن بود.
حزبالله در دوران دبیرکلی وی (از سال ۱۹۹۲م-۲۰۲۴م) به قدرتی منطقهای تبدیل شد.
حالا یکسال از زمان شهادت سید مقاومت گذشته است و او الگویی بی بدیل مقاومت است.