به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز گفت: دانش آموز این استان در چهل و سومین جشنواره فرهنگی هنری فردا ۳۷ رتبه کشوری را به خود اختصاص دادند.

فرهاد منظوری گفت: دانش آموزان البرزی در رشته‌های هنر‌های دستی و تجسمی، هنر‌های نمایشی، آوایی و ادبی در جشنواره فردا موفق به کسب رتبه اول تا سوم کشوری شدند.

وی بیان کرد: دانش آموزان استان همچنین در رشته‌های تکنوازی، مشبک، منبت، طراحی آرم، سنتور، سه تار، کمانچه، قانون، دوتار، نمایش خیابانی، نمایشنامه خوانی و همنوازی رتبه برتر را کسب کردند.

وی با اشاره به اینکه حدود چهل هزار نفر از دانش آموزان استان البرز در مرحله آموزشگاهی این جشنواره شرکت کردند، خاطرنشان کرد: هزار اثر از دانش آموزان به مرحله استانی راه پیدا کرد.

منظوری تصریح کرد: انتخاب ۳۷ دانش‌آموز البرز در این جشنواره، نشان‌دهنده سطح بالای استعداد‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان استان است و امید می‌رود با حمایت بیشتر، زمینه رشد آنان در عرصه‌های ملی و فرا ملی نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در ۶ بخش هنری شامل هنر‌های نمایشی، آوایی، ادبی، رسانه، فضای مجازی و هنر‌های دستی و تجسمی برگزار می‌شود، اضافه کرد: و هر ساله دانش‌آموزان مستعد البرز در این جشنواره مهم موفق به کسب رتبه کشوری می‌شوند و برای البرز نشینان افتخار می‌آفرینند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز هدف از برپایی جشنواره فرهنگی هنری امید فردا را تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان، عمل به سند تحول بنیادین و رشد و پرورش دانش آموزان در عرصه‌هایی همچون فرهنگ و هنر و زمینه‌ای برای پویاتر شدن دانش آموزان در عرصه‌های فرهنگی و هنری عنوان کرد.

منظوری تاکید کرد: تمام تلاش آموزش و پرورش این است تا درکنار خانواده، بستری برای شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان استان البرز فراهم کند تا شاهد شکوفایی و بالندگی نسل آینده باشیم.