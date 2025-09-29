در جشنواره فرهنگی فردا،
۳۷ رتبه برتر کشوری به دانش آموزان البرزی رسید
دانش آموز البرز در جشنواره فردا ۳۷ رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز گفت: دانش آموز این استان در چهل و سومین جشنواره فرهنگی هنری فردا ۳۷ رتبه کشوری را به خود اختصاص دادند.
فرهاد منظوری گفت: دانش آموزان البرزی در رشتههای هنرهای دستی و تجسمی، هنرهای نمایشی، آوایی و ادبی در جشنواره فردا موفق به کسب رتبه اول تا سوم کشوری شدند.
وی بیان کرد: دانش آموزان استان همچنین در رشتههای تکنوازی، مشبک، منبت، طراحی آرم، سنتور، سه تار، کمانچه، قانون، دوتار، نمایش خیابانی، نمایشنامه خوانی و همنوازی رتبه برتر را کسب کردند.
وی با اشاره به اینکه حدود چهل هزار نفر از دانش آموزان استان البرز در مرحله آموزشگاهی این جشنواره شرکت کردند، خاطرنشان کرد: هزار اثر از دانش آموزان به مرحله استانی راه پیدا کرد.
منظوری تصریح کرد: انتخاب ۳۷ دانشآموز البرز در این جشنواره، نشاندهنده سطح بالای استعدادهای فرهنگی و هنری دانشآموزان استان است و امید میرود با حمایت بیشتر، زمینه رشد آنان در عرصههای ملی و فرا ملی نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه این جشنواره در ۶ بخش هنری شامل هنرهای نمایشی، آوایی، ادبی، رسانه، فضای مجازی و هنرهای دستی و تجسمی برگزار میشود، اضافه کرد: و هر ساله دانشآموزان مستعد البرز در این جشنواره مهم موفق به کسب رتبه کشوری میشوند و برای البرز نشینان افتخار میآفرینند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز هدف از برپایی جشنواره فرهنگی هنری امید فردا را تربیت تمام ساحتی دانشآموزان، عمل به سند تحول بنیادین و رشد و پرورش دانش آموزان در عرصههایی همچون فرهنگ و هنر و زمینهای برای پویاتر شدن دانش آموزان در عرصههای فرهنگی و هنری عنوان کرد.
منظوری تاکید کرد: تمام تلاش آموزش و پرورش این است تا درکنار خانواده، بستری برای شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزان استان البرز فراهم کند تا شاهد شکوفایی و بالندگی نسل آینده باشیم.