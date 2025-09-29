به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سید حسین بهنامیان گفت: زنگ صلح و دوستی نمادی از ترویج آموزش‌های بشردوستانه، امدادی و فرهنگی است که در مدارس دارای کانون دانش‌آموزی هلال احمر برگزار شد.

بهنامیان افزود: زنگ صلح و دوستی با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی، آمادگی در برابر مخاطرات و تقویت روحیه نوع‌دوستی در نسل آینده با حضور مربیان دادرس و اعضای فعال کانون‌های دانش‌آموزی با همکاری مدیران مدارس، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: فعالیت‌های جمعیت هلال احمر و کانون‌های دانش آموزی مدارس که شامل آموزش‌های کوتاه امداد و کمک‌های اولیه، معرفی فعالیت‌های بشردوستانه، اجرای طرح‌های خلاقانه و ابلاغی، مسابقات دادرس و برنامه‌های مناسببتی و فرهنگی می‌شود توسط اعضای جوانان فعال تشریح و برای دانش آموزان معرفی شد.

وی ادامه داد: کانون‌های دانش‌آموزی هلال احمر استان البرز با پوشش بیش از ۳۵۶ مدرسه، نسبت به آموزش‌های امدادی و ترویج اقدامات بشردوستانه در مدارس اقدام می‌کنند.