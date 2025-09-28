پخش زنده
مدیرعامل راهآهن از ثبت رکورد پنج میلیون تن بار بینالمللی در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که با تفاهمنامههای اخیر، امکان ورود واگنهای ایرانی به کشورهای CIS فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جبارعلی ذاکری، اعلام کرد که با تکیه بر دیپلماسی ریلی موفق، جایگاه ایران در تعاملات با کشورهای CIS به شکل چشمگیری بهبود یافته است. این پیشرفت در حالی حاصل شده که در سال گذشته، رکورد حمل پنج میلیون تن بار بینالمللی (ترانزیت، صادرات و واردات) به ثبت رسیده که منشأ افزایش درآمدهای ارزی محسوب میشود.
مهمترین گشایش در این حوزه، امضای تفاهمنامهای با راه آهن ازبکستان است که رسماً امکان ورود واگنهای ایرانی به کشورهای CIS را فراهم کرده و ایران را به محور ترانزیتی غرب متصل میسازد. علاوه بر این، ذاکری به استقبال رئیس جمهور چین از پیشنهاد مسیر جنوبی کریدور “کمربند و جاده” از ایران اشاره کرد که نویدبخش توسعه ترانزیت ریلپایه در مسیر شرق به اروپا است.
در حوزه داخلی، ارزش قراردادهای سرمایهگذاری بخش خصوصی به بیش از ۸۰ همت رسیده و تعداد لوکوموتیوهای آماده به کار از ۴۸۰ به ۵۵۵ دستگاه افزایش یافته است که این امر بر ارتقای ایمنی و بهرهوری شبکه تأکید دارد.