پیام تسلیت امام جمعه تبریز و استاندار در پی درگذشت پدر شهیدان پاکجو
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و استاندار به مناسبت درگذشت پدر شهیدان پاکجو پیام تسلیت صادر کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
با نهایت تاثر و اندوه، رحلت پدر صبور و فداکار، حاج یدالله پاکجو، پدر دو شهید والامقام صیاد و فرهاد پاکجو موجب تالم خاطر عمیق گردید. این مصیبت جانکاه را به خانواده محترم و معظم شهیدان، مردم ولایتمدار شهرستان ملکان و تمامی پاسداران فرهنگ ایثار و شهادت تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
ایشان که عمر پر برکت خود را در مسیر ایمان، التزام عملی به ولایت و خدمت به ارزشهای اصیل اسلامی سپری کرد و با تربیت فرزندانی که جان خویش را در راه دفاع از دین و میهن فدا نمودند، نام خویش را در فهرست افتخارآفرینان جاودانه این سرزمین ثبت کرد. صبر و استقامت او نمونهای درخشان برای همه پدران و مادران شهید و برای نسلهای آینده خواهد ماند.
بیگمان فقدان ایشان نه تنها برای خانواده محترم آن مرحوم بلکه برای مردم مومن شهرستان ملکان و جامعه ایثارگران استان، ضایعهای سنگین محسوب میشود. امید آن داریم که روح بلندش در جوار رحمت واسعه الهی و در کنار فرزندان شهید خویش، متنعم به نعمتهای بیپایان و رضوان پروردگار گردد.
اینجانبان ضمن ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه حضرت احدیت برای آن فقید سعید علو درجات و غفران الهی، و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماییم.