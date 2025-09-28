مسابقات والیبال مردان جهان ۲۰۲۵ با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید و تیم‌های بلغارستان و لهستان در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌ویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان که از ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم در مانیل آغاز شده بود، عصر امروز (یکشنبه ششم مهر) با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید.

تیم ملی والیبال ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها بود که با سه برد و دو شکست در رتبه هشتم جهان قرار گرفت.

رده‌بندی نهایی بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

۱. ایتالیا

۲. بلغارستان

۳. لهستان

۴. جمهوری چک

۵. آمریکا

۶. ترکیه

۷. بلژیک

۸. ایران

۹. آرژانتین

۱۰. صربستان

۱۱. اسلوونی

۱۲. تونس

۱۳. هلند

۱۴. کانادا

۱۵. فنلاند

۱۶. پرتغال

۱۷. برزیل

۱۸. فرانسه

۱۹. فیلیپین

۲۰. کوبا

۲۱. آلمان

۲۲. قطر

۲۳. ژاپن

۲۴. اوکراین

۲۵. مصر

۲۶. کلمبیا

۲۷. کره جنوبی

۲۸. لیبی

۲۹. رومانی

۳۰. چین

۳۱. شیلی

۳۲. الجزایر