پخش زنده
امروز: -
نایب رئیس شورای سیاسی حزبالله لبنان با اشاره به بازیابی توان این جنبش تأکید کرد: حزبالله اکنون در همان سطح قدرت قبلی خود قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از پایگاه خبری «انصارالله»، «محمود قماطی» نایب رئیس شورای سیاسی حزبالله گفت: ما برای حمایت از لبنان تا جایی که میتوانیم خود را توانمند میکنیم، در گذشته این کار را انجام دادیم و اکنون نیز انجام میدهیم.
وی با اشاره به مشارکت میلیونی یمنیها در مراسم روز گذشته به مناسبت اولین سالروز شهادت شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین دبیران کل سابق حزبالله گفت: حضور میلیونی یمنیها در طول دو سال گذشته در خیابانها و احساس مسئولیت آنها امری بزرگ است و آنچه که سید عبدالملک الحوثی روز گذشته بیان کرد، نشان دهنده دیدگاه واحد درباره خطرات پیشروی منطقه است.
این مقام حزبالله تصریح کرد: برخی رژیمها در باتلاق شکست به سر میبرند و برخیها به باتلاق توطئه و خیانت منتقل شدهاند.
وی افزود: راهی را که حزبالله و مقاومت در لبنان آغاز کردند، به دور از هر گونه جناحگرایی و فرقهگرایی همچنان ادامه دارد، ما به رویکرد و خطمشی خود ادامه میدهیم و به همه آزادگان در جهان اسلامی و عربی و سایر آزادگان اطمینان میدهیم که مقاومت در لبنان توان خود را بازیافته است و اکنون در همان سطح مقاومت قبلی خود قرار دارد.
قماطی تأکید کرد: حال حزبالله اکنون خوب است و از همه کسانی که در کنار این جنبش ایستاده و آن را همراهی کردند، قدردانی میکند؛ همه محور مقاومت در کنار ملت فلسطین ایستاده است.