انبارلویی مدیر کل صدا و سیما در این مراسم، بر رسالت سازمان صدا و سیما در روایتگری برای تمام شهدای استان تاکید کرد و به‌ویژه به شهدای جنگ ۱۲ روزه اشاره نمود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،

وی اظهار کرد: پژوهش‌های لازم برای تمام شهدای این واقعه انجام شده و قرار است روایت شوند، زیرا "هر کدام قصه‌ای دارند که برای ما درس است.

انبارلویی با اشاره به اینکه مادر شهید "رایان" نیز به دلیل شغل خود مهمان استان بوده است، گفت: "ما مصمم هستیم این مستند را به امور خارجه به عنوان سند جنایت رژیم صهیونیستی تحویل دهیم ."

وی در پایان با استناد به فرمایشات رهبری، بر لزوم قوی ماندن کشور تاکید کرد.

معاون سیاسی استاندار، احمدپور، مستند "رایان" را "صدای حقانیت و مظلومیت ما در جنگ ۱۲ روزه" خواند که تاکنون به خوبی روایت نشده است. او خاطرنشان کرد که بخش عمده‌ای از شهدا سربازان و مردم عادی بوده‌اند و از مستندسازان خواست تا نقش شهید "رایان" را برجسته سازند تا پیوستگی آن با واقعه عاشورا نمایان شود.

احمدپور ابراز امیدواری کرد این مستند در جشنواره‌های جهانی حضور یابد تا بتواند اهداف خود را محقق سازد.

در پایان مراسم، از عوامل مستند "رایان" تقدیر به عمل آمد.