به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان لرستان گفت:برداشت کشت پاییزه چغندرقند در سطح هشت هزار و ۵۶۰ هکتار از زمینهای استان آغاز شده که پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۷۰ هزار تن چغندر قند در استان برداشت شود.

جواد طهماسبی افزود:میانگین برداشت این محصول در کشور ۶۰ تن در هکتار است که کشاورزان شهرستان سلسله با بهره‌گیری از رقم مناسب، تراکم بهینه، سلامت برگ، کنترل آفات، تغذیه هدفمند، آبیاری منظم و زمان‌بندی دقیق، موفق به ثبت رکورد ۹۰ تن در هکتار شدند.

علی میرزایی مدیر تولید تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سلسله هم گفت: سه هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی آبی این شهرستان زیر کشت چغندر قند رفته که پیش بینی می‌شود بیش از ۱۹۰ هزار تن محصول برداشت شود.

احمد احمدی مدیر کشاورزی کارخانه قند لرستان هم گفت:تاکنون ۱۰ هزار تن چغندر از کشاورزان لرستانی خریداری شده که تا پایان سال این رقم به ۱۵۰ هزار تن افزایش می‌یابد.

امسال از سطح ۱۰۴ هزار هکتار چغندر قند در کشور، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن چغندر برداشت و یک میلیون و یکصد تن شکر تولید می‌شود.













