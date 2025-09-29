مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اهمیت نقش ایمان به رهبری و ولایت پذیری گفت: تمام توجه و باور سیدمقاومت، رهبرمعظم انقلاب ایران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حجت الاسلام ولایی برحق با حضور در سیمای البرز و برنامه امروز البرز گفت: تدبیر زندگی و منش سید حسن نصرالله به عنوان دبیرکل حزب الله لبنان باور به ولایت مداری و ولایت مندی بود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز در برنامه امروز البرز افزود: سیدمقاومت تمام توجه و باورش رهبرمعظم انقلاب ایران بود؛ همواره ولایت مداری و ولایت داری آن شهید والامقام زبان زد نیرو‌های مقاومت است.

وی با بیان این مطلب که یکی از محبوب‌ترین چهره‌های جهان اسلام شهید سیدحسن نصرالله است در برنامه سیمای البرز بیان کرد: پس از جنگ ۳۳ روزه لبنان در خصوص این شهید والامقام از اسطوره عرب نام برده می‌شد. این شهید والامقام با صلابت و ایمان بی نظیری در عرصه جهاد تلاش کرد.

وی با بیان اهمیت درک و باور سیدحسن نصرالله نسبت به فرامین رهبرانقلاب ایران به مجری سیمای البرز بیان کرد: نقل شده است که در یکی از دیدار‌های شهید سیدحسن نصرالله با رهبرانقلاب، توصیه‌ای به این شهید والامقام داشتند و آن اینکه «هر وقت فشار جنگ زیاد شد بدان که پروردگار همچنان منتظر بنده اش است و هوای شما را دارد، برای همین حتی شده پنج تا دقیقه با خدا خلوت کن.»

حجت الاسلام ولایی برحق ادامه داد: این شهید والامقام می‌فرمایند که در مسیر نبرد حزب الله با اسرائیل، همواره این اتصال به خداوند و عبودیت‌های پنج دقیقه و ده دقیقه ما را در جنگ‌های مختلف به ویژه جنگ ۳۳ روزه لبنان وجود داشت و همین توصیه ما را سربلند کرد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز در پایان حضور در برنامه سیمای البرز عنوان کرد: رهبرمعظم انقلاب به درستی در خصوص سیدحسن نصرالله می‌فرمایند که او فخر تمام جهان به ویژه جهان تشییع است.