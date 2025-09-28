در گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از مسئولان از سالها ایثار و استقامت خانواده شهیدان مردانی،عاشقی،نجفیان و فرجی در باروق تجلیل شد.

تکریم خانواده شهیدان مردانی،عاشقی،نجفیان و فرجی در باروق

تکریم خانواده شهیدان مردانی،عاشقی،نجفیان و فرجی در باروق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از مسئولان شهرستان باروق از خانواده شهیدان قربان فرجی درشهر باروق - شهید اقتدار جواد نجفیان در روستای نادرگلی و شهید فرامز مردانی و شهید عاشقی در روستای آیدیشه تجلیل شد.

شهید فرامرز مردانی در سال ۱۳۲۶ در روستای بنام ایدیشه متولد و سپس در دوازدهم اسفند ۱۳۶۲ در منطقه مرجان آباد مهاباد به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



شهید مَزاحم عاشقی در روستای آیدیشه این شهید والامقام در سال ۱۳۴۳ در روستای آیدیشه متولد و در تاریخ ۱۳۶۹/۳/۳۱ در پایگاه شهید دستغیب مهاباد به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید حاج جواد نجفیان در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ در روستای نادرگلی باروق متولد شد . وی در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۳۱ بر اثر حمله ددمنشانه رژیم صهیونی در تبریز به شهادت رسید.

و شهید قربان فرجی در اسفند ۱۳۲۳ در باروق متولدشد وی در پانزدهم اسفند ۱۳۶۳ در درگیری با ضد انقلاب در مهاباد بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید است.