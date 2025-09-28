پخش زنده
با حضور استاندار آذربایجان غربی عملیات اجرایی یازدهمین ایستگاه آتش نشانی و فعالیت نخستین گروه بانوان آتش نشان استان در ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با آغازعملیات اجرایی ایستگاه آتش نشانی البرز به عنوان یازدهمین ایستگاه آتش نشانی شهرداری ارومیه، با اهدا نشان آتش نشان توسط استاندارآذربایجان غربی نخستین گروه بانوان آتش نشان، به عنوان سومین استان کشور، فعالیت امدادی خودرا درشهرداری ارومیه آغاز کردند.
استاندار آذربایجان غربی در این مراسم گفت: اولویت ما نوسازی ناوگان دستگاههای خدمات رسان استان است، ۱۱۲ دستگاه ماشین آلات سنگین به ناوگان شهرداریها و همچنین راهداری الحاق شد، همچنین بطور جدی پیگیر خریداری اتوبو سهای دوکابین برای الحاق به ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم، موانع واردات ماشین آلات رفع شده است و شهرداریها باید ازمزایای قانون تجارت استفاده کنند
رضا رحمانی بابیان اینکه سرمایه گذاری راهکار رفع مشکلات است افزود: سرمایه گذاری در راه اندازی واحد تولیدی خلاصه نمیشود توسعه زیرساختها و امکانات نیز نیازمند سرمایه گذاری است برای نمونه یکی از ثمرات اینوا پیگیری ساخت بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی کودکان در ارومیه است.
وی با اشاره به اینکه ۱۴ هزار میلیارد تومان کل اعتبارات شهرداری ارومیه است با ورود یک سرمایه گذار دو برابر این اعتبار را میتوان جذب شهر ارومیه کرد ادامه داد: اجرای طرحهای عمرانی با ۲۰۰ همت به ویژه طرح میدان امام از طرحهای اولویت دار مدیریت شهری ارومیه است از سوی دیگر باید برای طرحهای خیابان شهید سلیمانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب کنید.
استاندار آذربایجان غربی در پایان گفت: مجموعه مدیریت شهری باید بدور از حاشیهها و با نیت خدمت به مردم تلاش کنند، بایددر شاخصهای توسعه به یکی از ۵ استان اول کشور تبدیل شویم.