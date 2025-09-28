معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت منابع آبی و خاکی، بر ضرورت ارتقای بهره‌وری، رعایت الگوی کشت و توسعه سامانه‌های آبیاری هوشمند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی در دومین روز آیین ملی آغاز سال زراعی جدید، با اشاره به چالش‌های پیش روی منابع آبی کشور از جمله کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و محدودیت منابع آبی، گفت: با توجه به مشکلات تغییر اقلیم، تخصیص منابع آب به اولویت‌های جامعه و محدودیت منابع دولتی، استفاده از سامانه‌های آبیاری هوشمند و مشارکت کشاورزان، سرمایه‌گذاران و خیرین برای افزایش بهره‌وری آب ضروری است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار سامانه آبیاری اجرا شده که باید به سامانه‌های هوشمند تبدیل شوند، افزود: هزینه تبدیل این سامانه‌ها برای هر کشاورز بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است و صد‌ها شرکت دانش‌بنیان در این حوزه فعال هستند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت خاک در تولید محصولات کشاورزی، رعایت تناسب اراضی و الگوی کشت را از موارد حیاتی دانست گفت: منابع کافی برای سعی و خطا وجود ندارد و باید طرح‌های کارشناسی در حوزه تغذیه، آلودگی، شوری، کربن، تنوع زیستی و ظرفیت‌سازی اطلاعات جدی گرفته شود.

صفدر نیازی شهرکی با اشاره به برگزاری روز جهانی خاک با شعار «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم»، از اجرای طرح‌های متعددی در این زمینه خبر داد و بر اهمیت تشکیل کمیته‌ها و جلسات کارشناسی و اصلاح آمار و اختصاص منابع در حوزه آب و خاک تأکید کرد.

وی امنیت غذایی را از مهم‌ترین مولفه‌های ملی خواند و با اشاره به سه رکن اساسی ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی شامل عملیات آب و خاک، عملیات به‌نژادی و ترویج، همکاری سازمان‌ها و مراکز آموزشی کشاورزی برای انتقال آخرین دستاورد‌ها به تولیدکنندگان را بسیار ضروری دانست.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان با قدردانی از اقدامات موفق استان‌ها در زمینه آب و خاک، به‌ویژه استان‌های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و فارس برای اجرای پروژه‌های سامانه‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ، فراهم کردن حمایت و انگیزه لازم برای همکاران با تشکیل ستاد‌های آب و خاک و سامانه‌های آبیاری از سوی روسای سازمان‌ها را خواستار شد.