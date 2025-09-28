مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران با اشاره به برداشت خرما از باغات نخلستان‌های این شهرستان گفت: پیش بینی می‌شود ۴۰۰ تن محصول با کیفیت از باغات این شهرستان برداشت شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «محمدجواد رحیمی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران اظهار داشت: سطح زیر کشت باغات نخلستان ۱۳۰ هکتار می‌باشد که از این سطح کشت بیش از ۴۰۰ تن محصول خرما بدست می‌آید و روانه بازار مصرف می شود.

وی افزود: انواع محصول خرما در شهرستان مهران شامل برهی، استعمران، خساوی و زیدی می‌باشد.

رحیمی اضافه کرد: هر ساله برداشت محصول خرما از مرداد ماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه دارد.