دو جانباز، یک ایثارگر و یک آزاده، روایت زندگی چهار برادر نیمروزی که در دوران دفاع مقدس عازم جبهههای حق علیه باطل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، برادران حیدری نسب در روستای اسلام آباد و در نقطه صفر مرزی شهرستان نیمروز وقتی احساس میکنند که کشور در خطر است بی صبرانه و با قلبی سرشار از ایمان به وطن در راه مکتب انقلاب و فرمان حضرت امام خمینی به جبهه های غرب و جنوب غرب کشور اعزام میشوند.
گراميداشت هفته دفاع مقدس آئين قدرداني از مادران و همسران شهدا در زاهدان برگزار شد.
يادبود شهداي شهرستان هيرمند با حضور اقشار مختلف مردم اين شهرستان برگزار شد.