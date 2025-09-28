



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل امور عشایر فارس گفت : با راه اندازی پست عشایری، به هر سیاه چادر عشایری یک کد پستی تعلق می‌گیرد که نه تنها زمینه ارائه کلیه خدمات پستی به عشایر را فراهم می‌آورد، بلکه شناسایی موقعیت مکانی عشایر را برای دستگاه‌های متولی خدمات رسان به عشایر نیز فراهم می‌ کند .

کریمی افزود:با همکاری تعاونی‌های عشایر، نمایندگانی از جامعه عشایر به عنوان پستچی عشایر معرفی می‌شوند که با تامین موتور برای این نمایندگان و حمایت‌های پشتیبانی کننده در تامین تجهیزات موردنیاز ارتباطی از طریق اداره کل پست استان زمینه اتصال عشایر به این شبکه ارتباطی خدماتی ملی و بین المللی فراهم می شود.

مدیر کل پست هم گفت : از طریق این راه ارتباطی پستی، عشایر مولد می‌توانند از طریق دفاتر پستی سراسر کشور، ضمن دریافت تمام خدمات پستی، محصولات و تولیدات خود را بدون واسطه و به صورت مستقیم به مشتریان واقعی خود عرضه کنند.

عباسی افزود: دراین شبکه هیچ محدودیتی برای دریافت یک یا چند کدپستی برای عشایر وجود ندارد و هر سیاه چادر بسته به مکان یا مکان‌های استقرار خود درییلاق، قشلاق یا روستا کدپستی دریافت می‌کند .

به گفته وی تعاونی‌های عشایری به عنوان واسطه‌های اداره کل پست و عشایر، در جایگاه دفاتر قبول و توزیع مرسوله‌های پستی و معرفی پستچی‌های عشایری عمل می‌کنند و از طریق تامین امکانات ارتباطی، زمینه اتصال عشایر در دورترین نقاط به این شبکه ارتباطی خدماتی برای آنان فراهم می‌شود.