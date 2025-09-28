پخش زنده
رادیو فرهنگ، امشب، یکشنبه ۶ مهر پخش زنده سخنرانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دومین کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان و ویژهبرنامه «جورد از نسل جواد، دیار جهاد» از گروه تولید و تأمین شبکه رادیویی فرهنگ را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین کنگره ملی بزرگداشت ۳۰۰۰ شهید استان سمنان، که این روزها در مصلی امیرالمؤمنین (ع) سمنان برگزار میشود، با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشوری و استانی، حالوهوای معنوی و حماسی ویژهای به شهر سمنان بخشیده است.
رادیو فرهنگ در قالب برنامه «یادمان» این کنگره، را پوشش رسانهای میدهد ، همچنین گزارشی از مراسمهای بزرگداشت، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، بازسازی رویدادهای شاخص دفاع مقدس، اجلاسیههای تخصصی مانند «ایثار پروانهها» ویژه زنان ایثارگر، و نشستهای روایتگری توسط رزمندگان عملیاتهای مهم جنگ تحمیلی پخش میشود.
هدف اصلی این رویداد، بازخوانی رشادتها و فداکاریهای سههزار شهید استان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده عنوان شده است.
امشب، دکتر محمدباقر قالیباف در جمع شرکتکنندگان سخنرانی میکند و از نقش استان سمنان در دفاع مقدس بهعنوان یک الگوی ملی یاد خواهد کرد.
رادیو فرهنگ این سخنرانی را بهطور مستقیم از محل برگزاری کنگره پخش میکند تا علاقهمندان در سراسر کشور از این محفل معنوی بهرهمند شوند.
برنامه «یادمان» را ساعت ۲۰ از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید.
ویژهبرنامه یادواره شهدای روستای جورد
جورد، این دیار آسمانی، تاکنون ۴۰ شهید والامقام تقدیم ایران کرده است و رادیو فرهنگ به طور ویژه در این برنامه به معرفی برخی از شهدای شاخص این روستا پرداخته و در بخشهای مختلف درباره یازدهمین یاواره شهدای این دیار صحبت میشود.
روستای کوهستانی «جورد» که به «دیار جهاد» شهرت دارد، در دوران دفاع مقدس، مبارزات انقلاب اسلامی و حوادث تروریستی، مجموعاً ۴۰ شهیدتقدیم کرده است.
شهدای شاخص این منطقه شامل شهید سید حمزه سجادیان و چهار فرزند شهیدش کاظم، قاسم، کریم و داوود، شهید تفحص سید علی موسوی و شهید حجتالاسلام سید احمد قاسمیان که در کنار شهید محلاتی به شهادت رسید، هستند.
پیش از انقلاب نیز شهیده ربابه احمدیان (واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷)، شهید سید محمدرضا تقوی و شهید سید مصطفی موسوی از این دیار تقدیم اسلام شدند. در سالهای اخیر، حجتالاسلام سید مهدی تقوی از شهدای حادثه تروریستی مجلس بر این فهرست افزوده شد و شمار شهدای جورد را به ۴۰ نفر رساند.
شهید سید مرتضی آوینی درباره جورد نوشته است: «میگویند روستای جورد غریب و دورافتاده است و جادهاش با نخستین برف زمستان مسدود میشود، اما برادر! غریب آن کسی است که از وطن ایمانیاش دور شده باشد.» چهار فرزند شهید حمزه سجادیان گواهیاند که این دهکده از بسیاری جاهای دیگر به آسمان نزدیکتر است.
ویژهبرنامه «جورد از نسل جواد، دیار جهاد» کاری از گروه تولید و تأمین شبکه رادیویی فرهنگ، است که محمد مسعود مصدرالامور گزارشی از برنامه برمزار شده در این روستا تهیه کرده و به گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روستای جورد میپردازد.
این برنامه که با محوریت یادواره شهدای روستای جورد تولید شده، به بازخوانی زندگی، مجاهدتها و خاطرات همرزمان شهدا اختصاص دارد.
در این برنامه به مراسمی که با حضور خانوادههای معظم شهدا و مردم روستا و تعدادی از کارشناسان و مسئولان محلی درباره جایگاه فرهنگی و معنوی روستای جورد برگزار شده پرداخته میشود.
بخشهای برنامه شامل معرفی شهدای شاخص روستا، مرور وصایای ماندگار آنان، روایت فضای جبهه و خاطرات دوران دفاع مقدس، و دیگر آیتمهای مرتبط است. یادواره شهدای جورد با هدف ترویج فرهنگ جهاد، زنده نگه داشتن یاد شهدا، و انتقال پیام آنان به نسلهای آینده برگزار شده است.
در این ویژهبرنامه همچنین سخنان حجتالاسلام حاج علیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کعتر این مراسم حضور داشته پخش میشود که بر پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس و ادامه مسیر شهدا تأکید دارد.
ویژهبرنامه «جورد از نسل جواد، دیار جهاد» را ساعت ۱۸:۳۰ از رادیو فرهنگ بشنوید.