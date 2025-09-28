پخش زنده
امروز: -
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران از تسطیح و ارتقاء ایمنی ۵۶ کیلومتر از مسیر خطوط لوله مرکز بهره برداری گاز ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مهدی زارع با اعلام این خبر گفت: با بازسازی و تسطح ۴۲ کیلومتر از مسیر خط لوله گاز ۳۰ اینچ جنوب به شمال ارومیه و ۱۴ کیلومتر از خط ۱۰ اینچ انشعاب سیلوانا در حداقل زمان ممکن، این خطوط در برابر آسیبهای احتمالی ناشی از جاری شدن سیل، ایمن و مقاوم سازی شد.
وی به افزایش ضریب ایمنی برای انتقال پاک، ایمن و پایدار و بهره ورگاز طبیعی با اجرای عملیات تسطیح مسیر اشاره کرد و افزود: برای پایش مداوم خطوط لوله انتقال گاز و سهولت در رفت و آمد، این عملیات علاوه بر مشخصتر شدن مسیر لوله عبوری، امکان سرکشی و تردد گشت حریم، بازدیدهای عملیاتی و دسترسی آسانتر به نقاط در معرض خط لوله انتقال گاز را فراهم میسازد.
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران، بازبینی و بازسازی مسیرهای دسترسی به خطوط انتقال گاز مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: ضرورت دارد مسیرهای دسترسی به خطوط انتقال گاز بخصوص در این منطقه که در سرشاخههای مصرف و منطقه سردسیر واقع شده است همواره مورد بازبینی و بازسازی قرار گیرد تا در شرایط عملیاتی و بحرانی نیروها با واکنش سریع بتوانند در حداقل زمان ممکن در نقاط مورد نیاز عملیاتی حضور یابند.
وی ادامه داد: تمامی مراحل کار با استفاده از ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، رعایت اصول ایمنی و ملاحظات زیست محیطی و همچنین تلاش شبانه روزی همکاران این منطقه عملیاتی بمدت یک ما بطول انجامید.
زارع در پایان تصریح نمود: عملیات تسطیح و بازسازی مسیر از جمله اقدامات سالیانه و ضروری در راستای دسترسی آسان و سریع به خطوط لوله انتقال گاز بشمار میرود که بر این اساس، برنامه ریزی مدون و منسجم برای انجام عملیات جهت جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ضرورت دارد.