جشنواره فرهنگی – هنری «ریحانه» با معرفی آثار برتر در همدان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر اجرایی جشنواره و مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: در این جشنواره ۲۵ نفر نمایشهای تک نفره با موضوعات ایثار و شهادت و جنگ تحمیلی اجرا کردند.
فرزانه رضیان افزود: این نمایشها را بانوان در گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال اجرا کردندکه از ۹ نفر قدردانی شد.
هدف از برگزاری این رویداد، ارتقای سطح مسئولیتپذیری، ترویج و نهادینهسازی ارزشهای دینی و بومی و همچنین شکوفایی استعدادهای خلاقانه در میان بانوان و دختران جوان همدانی است.
این جشنواره با همکاری سازمان بسیج جامعه زنان و سازمان بسیج هنرمندان برگزار شد.