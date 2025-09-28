به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر اجرایی جشنواره و مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: در این جشنواره ۲۵ نفر نمایش‌های تک نفره با موضوعات ایثار و شهادت و جنگ تحمیلی اجرا کردند.

فرزانه رضیان افزود: این نمایش‌ها را بانوان در گروه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال اجرا کردندکه از ۹ نفر قدردانی شد.

هدف از برگزاری این رویداد، ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری، ترویج و نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی و بومی و همچنین شکوفایی استعداد‌های خلاقانه در میان بانوان و دختران جوان همدانی است.

این جشنواره با همکاری سازمان بسیج جامعه زنان و سازمان بسیج هنرمندان برگزار شد.