به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ دفتر خاطرات دفاع مقدس را که ورق می‌زنی یادآور روایت جانفشانی، ایثار و فداکاری شهیدانی است که عاشقانه از میهن اسلامی دفاع و جان شیرین خود را فدا کردند و امروز به پاس رشادت‌ها و تکریم از جانفشانی شهدا، در مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم یاد و خاطره پنجاه سرباز شهید شهرستان دره شهر گرامی داشته شد.

همچنین در گرامیداشت هفته دفاع مقدس با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مراسم یادواره شهدا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم بر تداوم حرکت در مسیر آرمان شهدای والامقام تاکید داشتند.