فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: درجنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مردم و رهبری با انسجام ملی و وحدت، جنگ ترکیبی دشمن را نابود کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در یادواره شهدای جنگ تحمیلی و هشتمین سالگرد لاله‌های سفید شهدای منا که در مسجد آخوند طلابی گنبدکاووس برگزار شد، سردار علی ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوا گلستان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد وخاطره شهدای والامقام گفت:گلستان در جنگ تحمیلی ۴ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی نموده که ۶۰۰ آلاله سرخ از اهل سنت استان بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت دشمن شناسی و دشمنی یهود با مسلمانان گفت: برای رژیم صهیونیستی شیعه و سنی فرقی ندارد و آنها بدنبال تفرقه افکنی و دو دستگی بین اهل تشییع و تسنن هستند و تلاش می‌کنند با این تاکتیک جنگ مسلمان کشی راه بیاندازند که نمونه آن را در خاورمیانه ودر سوریه و عراق مشاهده کرده‌ایم.

سردار ملک شاهکویی با تاکید بر اشتراکات مسلمانان خدا واحد، قرآن کریم، کعبه، قبله و پیامبر عظیم الشان اسلام خاطرنشان کرد: مسلمانان با تکیه بر این اشتراکات دینی و انسجام و وحدت باید با هوشیاری فریب توطئه‌های رژیم صهیونیستی را نخورند.

سردار ملک شاهکویی عامل پیروزی کشورمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را وحدت و انسجام ملی و رهبری خردمندانه مقام معظم بیان کرد و افزود: ایستادگی، اراده و ایمان به خدا و خواست خداوند متعال توطئه‌های رژیم کودک کش صهیونیستی را در هم شکست و آنها را مجبور کرد خواستار آتش بس شوند.