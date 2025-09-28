رییس کل دادگستری گیلان گفت: دستگاه قضا حامی تولید کنندگان است، اما لازم است این واحد‌های تولیدی هم بدهی خود را با شرکت توزیع برق تسویه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رییس کل دادگستری گیلان امروز در نشستی که برای بررسی مشکلات زیرساختی ۳ شرکت تولیدی صنعتی گیلان ، با حضور مسئولان استانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد، گفت: این نشست‌ها با هدف گره گشایی از مشکلات واحد‌های تولیدی برگزار می‌شود و دستگاه قضا حامی این تولید کنندگان است، اما لازم است این واحد‌های تولیدی هم بدهی خود را با شرکت توزیع برق تسویه کنند.

مجید الهیان با اشاره به اهمیت حمایت از واحد‌های صنعتی و سرمایه گذاران ، افزود: مدیران استان مجموعه‌ای منسجم و متحد هستند که افزایش تولید و بهره وری یکی از دغدغه‌های آن‌ها است.

وی گفت: ما در کنار تولید کنندگان هستیم و پرونده‌های تولیدی را به طور ویژه بررسی خواهیم کرد.

میرمحمد قراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان هم با بیان اینکه استانداری گیلان برای حمایت از تولید و رفع موانع صنعت تمام تلاش خود را خواهد کرد، گفت: انتظار ما این است که تولید کنندگان قیمت مصوب را رعایت کنند و بدون هماهنگی ستاد تنظیم بازار، هیچ گونه افزایش قیمت اعمال نشود.

سیدمهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان نیز در این نشست گفت: مشکلات تولید کنندگان باید سریع‌تر تعیین تکلیف شود و دستگاه قضا پشتیبان بخش تولید است.

تیمور پورحیدری مدیر کل صمت گیلان گفت: اگر مشکلات ناترازی انرژی رفع نشود، بنگاه‌های اقتصادی استان تعطیل خواهند شد.