پخش زنده
امروز: -
خبرهای مرتبط با دفاع مقدس موضوع اصلی و محوری رویدادهای حوزه کتاب در این هفته بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رونمایی های جدید و برنامه های ویژه مرتبط با نقد و بررسی کتاب از جمله این رویدادها هستند .
بخشی از این خبرها عبارتند از :
فردا دوشنبه هفتم مهر، قرار ۴۶ عنوان کتاب دفاع مقدس در مرکز اسناد دفاع مقدس رونمایی خواهد شد. این کتابها با موضوعهای متنوعی در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد که مهمترین آنها در حوزههای اسنادی، تاریخ شفاهی و خاطرات است.
خبر دیگر به رونمایی کتابی اختصاص دارد که امروز در کتابفروشی زیتون انجام شد.
کتابی با عنوان «رد شدن از خیابان فیلها»، به قلم مرضیه فعلهگری، که در انتشارات خط مقدم به انتشار رسیده است.
این کتاب، روایت بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق در ۷ تیر ۱۳۶۶ است که در قالب رمان برای نوجوانان نگارش شده است.
فردا همچنین، به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ کتاب «تو عاشق شدی» از تازههای نشر بعثت بیست و هفت در این انتشارات بررسی و نقد میشود.
این کتاب، خاطرات سردار سیروس صابری است.
کتاب «تو عاشق شدی» شامل ۱۳ فصل است که از دوران جوانی و انقلاب تا روزهای دفاع مقدس و پس از آن را روایت میکند.
مولفان اثر، سردار صابری را راوی دقیق و مستند دانستهاند که روایتهایی مستند و دست اول از دفاع مقدس ارائه میدهد.
از حوزه مقاومت هم خبرهای متنوعی به گوش می رسد .
این هفته در در پایگاه کتاب گویای «ایران صدا» /نسخه صوتی کتاب سید عزیز منتشر شد.
این کتاب، نتیجه گفتوگوی اختصاصی حمید داودآبادی با سید حسن نصرالله در سال ۱۳۷۷ است که در آن زوایای ناگفته زندگی دبیرکل حزبالله لبنان را روایت میکند.
این کتاب که در انتشارات جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است / حاصل ساعتها گفتوگوی اختصاصی حمید داودآبادی با دبیرکل حزبالله لبنان در سال ۱۳۷۷ است که در آن سید حسن نصرالله، زوایای ناگفته زندگی خود را بازگو کردهاست. بسیاری از خاطرات و گفتههای منتشرشده در این کتاب، تاکنون در جایی منتشر نشده /
از حوزه کتابهای صوتی هم امروز خبرهایی در رسانه ها منتشر شد .
کتابخانه تخصصی دفاع مقدس، یک عنوان کتاب صوتی با عنوان «میخ زمین» را با مشارکت بازدیدکنندگان موزه دفاع مقدس تولید میکند.
خانم خالقی مسئول این کتابخانه گفت: با اعلام این خبر گفته، این کتابخانه برای اولینبار در حوزه دفاع مقدس از جلوههای ویژه سهبعدی یا همان دالبی برای تولید کتاب صوتی استفاده کرده.
کتابی که با مشارکت بازدیدکنندگان تولید خواهد شد، با عنوان «روزی روزگاری جنگ» است و به زودی بر روی سکوهای پخش طاقچه و نوار قابل تهیه است.
در حوزه کتابهای تخصصی و دانشنامه ها هم کتابهای متنوعی در دستور کار است.
به مناسبت هفته دفاع مقدس، دانشنامهای مجازی با محوریت وقایع و موضوعات مرتبط با دوران جنگ تحمیلی، شامل ۱۳۵۰ مطلب خواندنی از مقالات گرفته تا چکیده پایاننامهها، در فضای مجازی منتشر شد.
حجتالاسلام والمسلمین احمد اکبری، مدیر پایگاه حوزه نت وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، در خصوص دانشنامه دفاع مقدس مناسبتی گفته این دانشنامه که در پایگاه حوزه نت قابل دسترسی است، گستره وسیع موضوعات از پیش از جنگ تا دوران بازسازی را پوشش میدهد.
بد نیست بدونید که این درختواره دانشی حاوی ۱۳۵۰ مطلب گوناگون شامل مقاله، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده پایان نامههای دانشجویی و حوزوی، بریده جراید و... است.