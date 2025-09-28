مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان غربی از اجرای ۵۲ طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۹ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت گردشگری استان در آینده نزدیک متحول خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اعلام کرد که با تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌برداری از طرح‌های در حال اجرا، گردشگری در این استان به زودی متحول شده و آذربایجان غربی به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.

مرتضی صفری در دوره آموزشی اصول و مبانی تشریفات در صنعت گردشگری اظهار داشت: گردشگری در سایه امنیت جامعه رونق می‌یابد و امروزه گردشگری به یکی از محور‌های توسعه در استان تبدیل شده است.

وی افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار، فعالان حوزه گردشگری باید با وحدت و همکاری، اختلافات را کنار بگذارند.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان غربی تاکید کرد که گردشگری یک صنعت درآمدزا است که نیازمند دانش و مهارت به‌روز است و تصریح کرد: با وجود کیفیت بالای غذا در واحد‌های اقامتی استان، نحوه پذیرایی نیازمند بهبود است، زیرا رفتار نامناسب پرسنل باعث کاهش تعداد گردشگران می‌شود.

وی در ادامه گفت: برای توسعه باید ابتدا تفکر رشد و پیشرفت در ذهن‌ها شکل بگیرد و پس از آن توسعه واقعی حاصل خواهد شد.

صفری همچنین به اجرای ۱۱ هتل در استان اشاره کرد و گفت: پس از همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری «اینوا»، هتل پنج ستاره‌ای در مهاباد و مجتمع تجاری-گردشگری در میاندوآب کلنگ‌زنی شده است و در آینده نزدیک احداث هتل پنج ستاره در ارومیه نیز آغاز خواهد شد.

وی افزود: ۵۲ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری بیش از ۹ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در دست اجراست و از محل اعتبارات عمرانی، مرمت و احیای بنا‌های تاریخی و مسیر‌های دسترسی به جاذبه‌ها نیز در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان غربی به توسعه موزه‌های باستان‌شناسی، موزه مجاهدت‌های خاموش، مدرسه ۲۲ بهمن و مدرسه هدایت در ارومیه اشاره کرد و از احیای قلعه بدلبو و حمام آخوند با همکاری بخش خصوصی خبر داد.

صفری همچنین یادآور شد که آذربایجان غربی رتبه نخست کشور را در تخصیص اعتبارات استانی در سال گذشته کسب کرده است.

وی درباره پرونده جهانی روستای حسنلو گفت: این روستا در میان ۸ روستای نامزد ثبت جهانی قرار دارد و امید به ثبت جهانی آن بسیار بالاست.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان غربی در پایان افزود: مسجد جامع ارومیه نیز در لیست ثبت جهانی قرار دارد و با حمایت استاندار و نماینده ولی فقیه استان، اقدامات لازم برای حذف الحاقات و ثبت این مسجد در حال انجام است.