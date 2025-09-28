پخش زنده
امروز: -
محمد قاسمی شناگر ملیپوش ایران در ماده ۲۰۰ متر آزاد مسابقات ورزشهای آبی آسیا - هند، عنوان هفتمی را بدست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد قاسمی تنها شناگر ملیپوش ایران در رقابتهای ورزشهای آبی آسیا - هند، در فینال ماده ۲۰۰ متر آزاد با ثبت زمان ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه رکورد ملی این ماده را بهبود بخشید و در جایگاه هفتم قرار گرفت.
رکورد ملی این ماده پیش از این ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه در اختیار علیرضا یاوری بود که این شناگر ملیپوش باعث ارتقا این رکورد ملی شد.
محمد قاسمی امروز در مرحله مقدماتی با زمان ۱ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۷۲ صدم ثانیه در گروه خود اول شد و به مرحله نهایی راه یافت.
شناگرانی از چین، هند و ژاپن اول تا سوم شدند.
محمد قاسمی دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه به ترتیب در مادههای ۵۰ متر، ۴۰۰ متر و ۸۰۰ متر آزاد در مسابقات شنا قهرمانی ورزشهای آبی آسیا، رقابت خواهد کرد.