به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان گفت: هفته جهانی ناشنوایان، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از این جامعه و بازتعریف تعهدات اجتماعی در قبال حقوق و کرامت آنان است.

سامیه جهانشاهی با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره»، بر اهمیت به رسمیت شناختن این زبان به عنوان پلی برای مشارکت فعال ناشنوایان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تأکید کرد.

وی افزود: سازمان بهزیستی به عنوان متولی حمایت از افراد دارای معلولیت، گسترش زبان اشاره را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

جهانشاهی گفت: افراد ناشنوا در استان ۳ هزار و ۹۰۹ تن هستند که از این شمار ۲۵۸ نفر دارای معلولیت بسیار شدید، هزار و ۵۷۴ تن معلولیت شدید، هزار و ۱۹۰ تن معلولیت متوسط و ۸۸۵ تن نیز معلولیت خفیف دارند.

وی با اشاره به برنامه غربالگری شنوایی ۲۹ هزار و ۲۵۹ نوزاد در ۲۹ پایگاه استان افزود: پارسال خدمات سمعک و باتری به ارزش بیش از ۶ میلیارد ریال به هشت هزار و ۱۰۰ مددجو ارائه شده است.

جهانشاهی گفت: همچنین خدمات کاشت حلزون با اعتبار ۳ میلیارد ریال به ۹۴ نفر از نیازمندان تعلق گرفته است.

مدیرکل بهزیستی افزود: ۱۵۰ تن از ناشنوایان با اعتبار ۲۵۰ میلیون ریال به دوره‌های تربیتی اعزام شدند. وی گفت: ۸۴۸ دانش‌آموز ناشنوا در رده‌های سنی ۶ تا ۱۸ سال تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار گرفته‌اند.

جهانشاهی با اشاره به اقدامات اشتغال‌زایی و مسکن افزود: پارسال ۳۷ نفر از معلولان ناشنوا مشغول به کار شدند و ۷ واحد مسکونی به آنان واگذار شد.

در پایان این مراسم، ناشنوایان توانمند استان به اجرای سرود، دکلمه، پانتومیم و دف‌زنی پرداختند.