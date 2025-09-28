فوتبالیست‌های شهرستان فومن گردهم آمدند تا در دیداری دوستانه، برای تامین نوشت افزار و وسایل تحصیلی مورد نیاز دانش آموزان کم برخوردار به توپ ضربه بزنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ این دیدار خیریه فوتبال بین تیم‌های فومن گیل و یادآوران و با هدف پاسداشت پیشکسوتان فقید فوتبال شهرستان فومن و حمایت از کودکان کار و ایتام در ورزشگاه آزادی فومن برگزار شد.

هدف از برگزاری این مسابقه تأمین نوشت افزار برای کودکان کار و ایتام بود که بازیکنان ۲ تیم در اقدامی نمادین، با کوله پشتی مدرسه وارد زمین شدند و کوله‌های خود را به میز پویش مستقر در ورزشگاه اهدا کردند.