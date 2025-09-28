به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست ارزیابی موانع حقوقی و اداری کسبه و صاحبان صنایع در بازار آهن و یراق آلات شاد آباد با حضور رضا محمدی و مهدی قمی شهرداران مناطق ۱۱ و ۱۸ پایتخت برگزار شد.

محمدی در این جلسه با اشاره به مطالبه سه دهه‌ای کسبه‌ی بازار آهن و یراق آلات برای اخذ اسناد مالکیت که در طرح والعادیات از محدوده گمرک به شاد آباد منتقل شده‌اند، اظهارداشت: کارگروهی از همکاران دوائر حقوقی و املاک مناطق و نمایندگان منتخب بازار یاد شده موظف هستند که تمامی موانع موجود در مسیر صدور اسناد مالکیت املاک این بازار را برچیده تا کسبه به حق قانونی خویش دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: با همکاری بخش‌های مختلف مدیریت شهری دو منطقه، بزودی ساز و کار لازم برای تحقق این مهم ایجاد و معضل سه دهه‌ای برطرف می‌شود.

شهردار منطقه همچنین در ادامه به اقدامات مدیریت شهری در جهت ساماندهی بازار آهن و یراق آلات شاد آباد اشاره و یاد آور شد: اقدامات در دو مرحله فاز یک و دو و سپس فاز سوم و غرف تجاری در مجتمع ۱۷ شهریور مرحله به مرحله انجام خواهد شد.

گفتنی است: در پایان طرفین توافق کردند تا حصول نتایج مورد نظر نشست‌های هم اندیشی با حضور مدیران شهری مناطق و همچنین هیأت امنای بازار آهن و یراق آلات شاد آباد و مجتمع تجاری ۱۷ شهریور برگزار کنند.