به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ از کتاب «انوار ایثار» در آبدانان رو نمایی شد، این کتاب به قلم «سید حرمت موسوی مقدم» و در ۸۴ صفحه و در ۴۲ فصل با موضوع دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به چاپ رسیده است.

از نکات جالب کتاب قلم توانا، ریتم کتاب و پرهیز از ریتم کلیشه‌ای و خسته کننده است.

«سمیه حیدری» مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان در این آیین گفت: یکی از وظایف کتابخانه‌ها ترویج فرهنگ کتابخوانی است لذا بنا بر این داریم که در طول سال کتاب‌های مختلفی با موضوعات مختلف از نویسندگان بومی استان رونمایی کنیم که در ایام دفاع مقدس از دو کتاب در ایلام و ابدانان رونمایی می شود.

«تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام نیز در این مراسم رونمایی از این کتاب، نویسندگی را از راه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: هسته‌ مرکزی فرهنگ کتاب و نوشتن است، نویسندگی کار سختی است، اما آثار نویسندگی بالا بردن معرفت انسان ها است.

همچنین در آخرین روز هفته دفاع مقدس در مراسمی از کتاب «بچه‌های مدرسه شریعتی» تالیف برادران میرزایی رونمایی شد.