توسعه زیرساختهای حیاتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
۵۰ هکتار زون (منطقه استقرار) صنایع سبک و الکترونیک، از زیرساختهای حیاتی منطقه ویژه اقتصادی سرخس بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، معاون فنی منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: عملیات ساخت و اتصال شبکههای آب، برق و گاز در زون صنایع سبک و الکترونیک به پایان رسید و این محدوده به زیرساختهای اصلی موردنیاز سرمایهگذاران مجهز شد.
مهدی امیرخانی افزود: هم اینک بیش از ۵۰ هکتار از زمینهای زون صنایع سبک و الکترونیک از مزایای انشعابات آب، برق، گاز و همچنین دسترسی به جاده و آسفالت برخوردار شدهاند که این اقدام، بستری مطمئن برای جذب سرمایهگذاران جدید و توسعه واحدهای صنعتی در این بخش است.
وی هزینه اجرای این طرح را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اقدام گامی مهم در راستای تکمیل زیرساختهای منطقه و تسهیل فعالیتهای اقتصادی است.
این مسئول اضافه کرد: ما تلاش میکنیم با سرعت بخشیدن به آمادهسازی زیرساختها، شرایطی پایدار و مطمئن برای حضور سرمایهگذاران و فعالان صنعتی فراهم کنیم.
امیرخانی با تأکید بر نقشآفرینی این اقدامات در توسعه منطقه تاکید کرد: برخورداری زمینهای زون صنایع سبک و الکترونیک از امکانات حیاتی، نشاندهنده جدیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس در تحقق اهداف توسعهای و حمایت از تولید و سرمایهگذان است.