معاون امور بینالملل قوه قضائیه در مراسم سالگرد شهیدان نصرالله و صفیالدین گفت: خون این شهدا جبهه مقاومت را تقویت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به همراه هئیت عالیرتبه ایران به نمایندگی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید «سیدحسن نصرالله» و شهید «سیدهاشم صفیالدین» دبیران کل اسبق حزب الله لبنان و جمعی از فرماندهان و رزمندگان مقاومت شرکت کرد.
سراج با اشاره به حضور گسترده مردم لبنان و شخصیتهای برجسته از دیگر کشورهای منطقه در این مراسم گفت: شهادت شخصیتی برجسته مثل حجتالاسلام والمسلمین شهید سیدحسن نصرالله دردی است بر دل جهان اسلام و آحاد ملت مسلمان در سراسر دنیا. اما رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم جنایتکار باید بدانند که همین خونهای مطهر، جبهه مقاومت را تقویت میکند.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: شهادت سید حسن نصرالله و یارانشان خون جدیدی در رگهای جریان مقاومت امروز و آینده تزریق میکند و بساط جنایتکاران و رژیم غاصب صهیونیستی را در هم میپیچد.
وی همچنین درباره شخصیت سیدهاشم صفیالدین گفت: ایشان بازو و دست راست سید حسن نصرالله بودند و در مسئولیّتهای مختلف در لبنان و برای جهان اسلام فداکاری و جانفشانیهای فراوانی انجام دادند. خدمتهای ایشان در راه خدا و برای اعتلای کلمه حق و تقویت مقاومت صرف شد. قطعاً راه این شهدا ادامه دارد و خدماتشان در درگاه الهی بی اجر نخواهد ماند.