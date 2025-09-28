پخش زنده
همزمان با سومین سالگرد شهادت شهید بزرگوار سید عباس فاطمیه مستند ابتدای جمهوری از شبکه آذربایجان غربی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مستند «ابتدای جمهوری» روایتی از زندگی شهید مدافع امنیت، سید عباس فاطمیه است که در اغتشاشات مهر ۱۴۰۱ در خیابان جمهوری ارومیه به فیض شهادت نائل میشود.
این مستند همزمان با سومین سالگرد این شهید از شبکه آذربایجانغربی پخش میشود.
سید عباس فاطمیه از اهالی روستای باشلان بوشلو از توابع شهر نوشین به شغل کشاورزی اشتغال داشته و همزمان خادم مسجد و در پایگاه مقاومت مسجد روستا فعال بود که در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ حین دفاع از امنیت شهروندان، در خیابان جمهوری ارومیه به دست اغتشاشگران مضروب و پس از چند روز به فیض عظیم شهادت نائل آمده است.
مستند ابتدای جمهوری به تهیهکنندگی و کارگردانی داود سلیمانپور، یکشنبه ششم مهر ساعت ۲۳:۳۰ به مدت ۳۵ دقیقه پخش میشود.