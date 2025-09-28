پخش زنده
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: اثراتی که برگشت قطعنامه شورای امنیت دارد، آن چیزی نیست که توسط عوامل داخلی و خارجی در حال بیان است.
محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره اجرای مکانیسم ماشه گفت: این بحث زمانی مطرح شد که دشمن در جنگ ۱۲ روزه به موفقیت نرسید. آلمان، انگلیس و فرانسه این موضوع را زمانی مطرح کردند که روزهای آخر جنگ بود و مشخص بود که این اقدام به نیابت از آمریکا انجام گرفت.
وی افزود: این در حالی است که مکانیسم ماشه هیچ وجه قانونی و حقوقی در سطح بین الملل ندارد، چرا که در پیمانها و قراردادها اگر طرفین به مفاد تعهدنامه پایبند باشند، میتوانند طرف دیگر را بازخواست کرده و به شورای امنیت ارجاع دهد.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ که متاسفانه در متن برجام جانمایی شده است، اگر دو طرف از همدیگر شکایت میکردند، مسیر به شورای امنیت ختم میشود، در حالی که آمریکا که برجام را نوشته بودند اولین کشوری بود که از برجام خارج شد و سه کشورهای اروپایی نیز نسبت به اجرای تعهدات خود عمل نکردند.
وی با اشاره به عمل ایران به تعهدات خود نظیر جمع آوری سانترفیوژ و ارسال مواد غنی شده از خارج کشور تصریح کرد: این موارد یک خسارت محض برای کشور بود.
جوکار ادامه داد: مطرح کردن مکانیسم ماشه با هدف فشار آوردن بر جمهوری اسلامی صورت میگیرد. اروپاییها میگویند ایران باید غنی سازی را صفر کرده و برد موشکها به ۳۰۰ کیلومتر برسد که این به معنای تسلیم در برابر خواسته آنان است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با اشاره به بی تفاوتی سه کشور اروپایی به توافق قاهره و تأکید بر اجرای شروط خود اظهار داشت: کشورهای چین و روسیه نیز پیشنهاد دادند اجرای مکانیسم ماشه به مدت ۶ ماه به تعویق بیفتد که رای نیاورد و نهایتا بحث مکانیسم ماشه را فعال کردند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، هدف از مکانیسم ماشه را جنبه روانی و فشار بر مردم عنوان کرد و گفت: تاثیر تحریمهای ثانویه آمریکا بیشتر از تحریمهای قطعنامه شورای امنیت است و مصوبه شورای امنیت یا مکانیسم ماشه کمتر از تحریمهای ثانویه آمریکا بر اقتصاد ما تاثیر دارد.
وی با اشاره به تحریم و فشار حداکثری آمریکا در سالهای اخیر و بی نتیجه بودن آنها افزود: عدهای سودجو نیز در داخل کشور درصدد ایجاد نارضایتی میان مردم هستند، اما مردم مطمئن باشد اثراتی که برگشت قطعنامه شورای امنیت دارد، آن چیزی نیست که توسط عوامل داخلی و خارجی در حال بیان است.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ از جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی ابعاد مختلف مکانیسم ماشه خبر داد و تصریح کرد: این جلسه امروز برگزار شد و جمع بندی آن اینست که دولت نسبت به تامین و توزیع کالابرگ اهتمام ویژهای داشته باشد و اقلام اساسی موردنیاز مردم هم ثبات قیمت پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت گوشت مرغ و گوشت و سایر اقلام اساسی قابل قبول نیست، خاطرنشان ساخت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هیئت دولت تأکید کردند اقلامی که معیشت مردم است باید تامین شده و قیمت آن هم ثبات داشته باشد.
جوکار با اشاره به اینکه در زمینه سیاست خارجی بیکار ننشستهایم، گفت: توانمندیها و ظرفیتهایی در حوزه بریکس و شانگهای و همچنین کشورهای همجوار و کشورهای تحریم شده وجود دارد که باید از آنها استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، هدف اصلی را کاهش فشار از دوش مردم عنوان کرد و بیان داشت: برخی رسانهها شیطنت میکنند و بر این اساس باید موضوع به خوبی تبیین شود تا دشمن نتواند بر اساس جنگ شناختی، فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
وی افزود: به هیچ وجه نباید مردم آسیب ببینند، دشمن باید ناامید شود، هیچ ضعفی در سیاستهای خارجه ما احساس نشود و مسائل خود را با قدرت مطرح کنیم.
جوکار، دنیای کنونی را دنیای چندصدایی عنوان کرد و گفت: دنیای امروز دیگر یک صدایی نیست و باید از طریق کشورهای مختلف به بیان مباحث خودمان خصوصا در زمینه عدم جایگاه قانونی مکانیسم ماشه از سوی آمریکا که از برجام خارج شده یا کشورهای اروپایی که به تعهدات خود عمل نکردهاند، بپردازیم.