بر اثر تصادف در محور شوش به اهواز ۲ نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: این حادثه ساعت ۱۷:۵۸ دقیقه امروز یک شنبه (۶ مهر) بر اثر برخورد سه دستگاه تانکر سوخت، تریلر و وانت نیسان در محور شوش به اهواز سه راهی چغازنبیل به وقوع پیوست.

دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه در این سانحه رانندگی ۲ نفر جان باخته‌اند، ادامه داد: همچنین سه نفر دیگر در این حادثه مصدوم شدند که ۲ نفر از مصدومان توسط امدادگران فوریت‌های پزشکی به بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شدند.



