برای نخستین بار در شمال‌ غرب کشور، پنج بانوی آتش‌نشان پس از گذراندن آموزش‌های تخصصی، سردوشی خود را دریافت کرده و رسما فعالیت عملیاتی خود در آتش‌نشانی آذربایجان غربی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مراسم کلنگ‌زنی ایستگاه آتش‌نشانی البرز ارومیه امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان استانی و شهری، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

همچنین در این آیین برای نخستین بار در شمال‌غرب کشور، پنج بانوی آتش‌نشان به جمع نیرو‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه پیوستند؛ این آتش‌نشانان پس از گذراندن مراحل آموزشی تخصصی، سردوشی‌های خود را از مسئولان دریافت و رسما فعالیت خود را آغاز کردند.

در حاشیه این مراسم نیز نیرو‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه با اجرای مانور‌های عملیاتی شامل اطفای حریق و عملیات فرود با طناب، توانمندی‌ها و آمادگی خود را در برابر حوادث شهری به نمایش گذاشتند.

احداث ایستگاه آتش‌نشانی البرز با هدف ارتقای سطح ایمنی و افزایش سرعت امدادرسانی در مناطق مختلف ارومیه برنامه‌ریزی شده و قرار است این طرح با بهره‌گیری از تجهیزات نوین و امکانات استاندارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.