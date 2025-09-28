پخش زنده
معاون مدیرعامل سازمان میادین و مدیر میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: در سال گذشته در میدان مرکزی بالغ بر ۵۰ هزار متر مربع آسفالتریزی انجام شده که در ۳ دهه اخیر بیسابقه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید امیر موسوی گفت: از سال ۷۴ که میدان مرکزی در این نقطه از شهر تهران فعالیت خود را شروع کرد تا کنون، تعمیر و نگهداری آسفالت در آن به صورت اجرای پروژههای لکهگیری بوده است. اما سال گذشته میدان مرکزی در اقدامی بیسابقه توانست ۵۰ هزار متر مربع آسفالتریزی در مساحت ۲۷۰ هکتاری این مجموعه انجام دهد.
وی افزود: امسال نیز با برنامهریزیهای انجام شده در نظر داریم تا وسعت این کار را افزایش دهیم. در حال حاضر پیمانکار جدید اجرای این پروژه بعد از انجام فرایند مناقصه و عقد قرارداد انتخاب شده است.
مدیر میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: همچنین امسال جداول میدان مرکزی که فرسوده شدهاند را نیز ترمیم میکنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حجم اصلی آسفالتریزی در رینگ دور میدان مرکزی و کمی نیز در بین سالنهای حجرات انجام شده است، بیان کرد: امسال در نظر داریم تا بخش عمده آسفالتریزی در میدان مرکزی عمدتا در بلوار اصلی و بین سالنهای واقع در این مجموعه انجام شود.
ساخت و ترمیم سرویسهای بهداشتی در میدان مرکزی
معاون مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه یک کار جهادی است، یادآور شد: ساخت و ترمیم سرویس بهداشتی میدان مرکزی نیز از جمله اقدامات عمرانی است که امسال در این مجموعه انجام میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰ چشمه سرویس بهداشتی داخل میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران وجود دارد، تاکید کرد: قرار است در ۵ نقطه جدید از میدان مرکزی نزدیک به ۳۰ چشمه دیگر سرویس بهداشتی ساخته شود.
موسوی در ادامه گفت: همچنین ترمیم و بازسازی ۵۰ چشمه سرویس بهداشتی نیز در دستور کار پیمانکار قرار گرفته است.
اجرای طرح هر حجره یک کنتور گاز با دستور دادستان تهران
وی با اشاره به ساخت شبکه جدید گاز میدان مرکزی با دستور دادستان تهران بعد از ۳۰ سال افزود: از سال ۷۴ تا کنون در ۲۷۰ هکتار وسعت میدان مرکزی که نزدیک به ۱۵۰۰ واحد صنفی و تعداد قابل توجهی نیز دستگاههای خدمات رسان شهری وجود دارد؛ تنها یک کنتور گاز وجود داشته است.
مدیر میدان مرکزی میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: هزینه مصرفی گاز در میدان مرکزی به این صورت در طول ۳ دهه گذشته محاسبه میشد که اداره گاز تنها ارقام ثبت شده در کنتور گاز مرکزی میدان را میخواند و پیمانکار کنتورخوانی که به این منظور در میدان وجود داشت اقدام به خواندن کنتورهای فرعی منشعب شده از کنتر اصلی، میکرد و فیش گاز مصرفی را برای آنها صادر میشد و صاحبان حجرات ملزم به پرداخت آن بودند.
وی بیان کرد: مشکلی که در این میان وجود داشت، عدم پرداخت به موقع هزینه گاز توسط برخی از صاحبان حجرات بود. این مساله باعث میشد تا گاز کل میدان مرکزی قطع شود. کما اینکه این اتفاق در زمستان سال گذشته برای میدان مرکزی افتاد.
سید امیر موسوی یادآور شد: در این شرایط کارکنان حجرات که به صورت شبانهروزی در این مجموعه کار میکنند؛ برای گرم کردن خود اقدام به شکستن درختان برای درست کردن آتش کردند. با توجه به این شرایط با پیگیریهای مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار جلسهای با حضور تمامی دستگاههای امنیتی، انتظامی و استانداری تهران برگزا شد و وضعیت گاز میدان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت گاز میدان وصل شد.
وی تاکید کرد: این مشکل در کارگروه ساماندهی میدان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و دادستان تهران به شرکت گاز دستور داد تا هرچه سریعتر موضوع شبکه جدید گاز میدان مرکزی میوه و ترهبار مورد بررسی قرار گرفته تا هر کدام از حجرات دارای کنتور جداگانه گاز شوند.