به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ساخت مستند زرخانم از زنان قهرمان دیار آذربایجان، دوشنبه هفتم مهر با حضور مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی، مقامات سیاسی، مذهبی و اصحاب فرهنگ و هنر استان در شهرستان خوی آغاز می‌شود.

مستند بازسازی شده «زرخانم» روایت مقاومت مردم شهر خوی در برابر متجاوزان به کشور و منطقه آذربایجان در زمان جنگ جهانی اول است. حماسه زرخانم روایت زن شجاع و دلیری است که در شرایط بحرانی شهرستان خوی تمام زنان شهر را بسیج کرده و همانند مردان دلیر شهر جنگیده و از سقوط شهر به دست دشمن جلوگیری می‌کند.

در مستند زرخانم با بهره‌گیری از اسناد دقیق و معتبر تاریخی تلاش می‌شود آن را در حد یک اثر فاخر ساخته و به‌عنوان سند ملی معرفی کند.

باتوجه‌به ظرفیت‌های خوب استان در حوزه بازیگری، از عوامل حرفه‌ای استانی و همچنین بازیگران ملی در این مستند بازسازی استفاده خواهد شد.

در آیین شروع فیلمبرداری مستند زر خانم؛ مدیرکل صداوسیمای آذرباجان غربی، امام جمعه، فرماندار و شورای شهر شهرستان خوی، مقامات فرهنگی و اصحاب فرهنگ و هنر استان حضور خواهند داشت.

مستند ۶۰ دقیقه‌ای زرخانم به تهیه کنندگی و کارگردانی احد عبادی با ۲۰ بازیگر اصلی و ۲۰۰ بازیگر فرعی از هفتم مهر ۱۴۰۴ به مدت ۲۵ روز مقابل دوربین خواهد رفت.