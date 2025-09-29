به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی شهری با اعلام این خبر گفت: استفاده از برق غیرمجاز و دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، کنتور و تابلو، یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی و فنی است که علاوه بر خسارات اقتصادی و آسیب به شبکه‌های توزیع، تبعات فرهنگی و اجتماعی نامطلوبی نیز به‌همراه دارد. این اقدام از منظر قانونی جرم محسوب شده و مشمول مجازات است.

شهری با اشاره به اقدامات اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی انجام شده در این زمینه افزود: با وجود این تلاش‌ها، هنوز برخی از مشترکین اقدام به استفاده غیرقانونی از برق می‌کنند. این موارد عمدتاً شامل دستکاری تابلو و تجهیزات اندازه‌گیری، زخمی‌کردن کابل کنتور، و اتصال مستقیم به سیم‌ها و کابل‌های شبکه است که نه‌تنها خطرآفرین، بلکه موجب اختلال در عملکرد شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکین می‌شود.

وی با اشاره به آمار عملکرد شش ماهه نخست امسال گفت: در این مدت تعداد هزارو ۳۸۹ مورد انشعاب غیرمجاز و دستکاری در تعرفه‌های مختلف خانگی، تجاری، کشاورزی و... در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شده است. میزان انرژی مصرف شده توسط این انشعاب‌ها بیش از ۱۹ میلیون کیلووات‌ساعت بوده که معادل ۱.۵ روز مصرف برق کل استان است.

شهری افزود: شناسایی این موارد از طریق اجرای برنامه‌های تست و بازرسی دوره‌ای تجهیزات اندازه‌گیری، بازدید‌های میدانی از شبکه و مشترکین، همچنین دریافت گزارش‌های مردمی صورت گرفته است و از شهروندان درخواست می‌شود در جهت مسوولیت اجتماعی خود، موارد استفاده غیرمجاز از برق را از طریق پل‌های ارتباطی سامانه برق من و مرکز پیام ۱۲۱ گزارش دهند تا ضمن حفظ حقوق عمومی، از آسیب به زیرساخت‌های حیاتی جلوگیری شود.