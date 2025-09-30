به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون اردوئی و راهیان نور سازمان بسیج دانشجوئی کشور گفت:به دنبال قرار گرفتن شهرستان چالدران در ردیف راهیان نور شمال غرب کشور و وجود یادمان‌های مختلف در این شهرستان، چالدران میزان کاروان‌های راهیان نور کشور خواهد بود.

سید روح فضلی با بیان اینکه بازدید دانشجویان بسیجی از سراسر کشور از یادمان‌های شهدا در چالدران بزودی آغاز خواهد شد افزود : یادمان شهدای نبرد چالدران. مقبره سید صدرالدین وزیر اعظم شاه اسماعیل صفوی. یادمان شهدای گمنام و شهدای امنیت پایدار از جمله مناطق مورد بازدید کاروان‌های راهیان نور بسیج دانشجوئی کشور خواهد بود .

وی گفت: بر اساس پیش بینی‌های به عمل آمده تا پایان سالجاری نزدیک به ۲۰ هزار دانشجو در قالب کاروان‌های راهیان نور شمال غرب کشور در چالدران حضور خواهند یافت.