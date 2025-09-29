استاندار خراسان شمالی با تاکید بر لزوم همخوانی میان سیاست‌های اعلامی و اقدامات اجرایی دستگاه‌ها در حوزه جوانی جمعیت، خواستار دوری مدیران از نگاه‌های تشریفاتی به قانون جوانی جمعیت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بین آنچه به عنوان سیاست اعلام می‌کنیم و آنچه در عمل انجام می‌دهیم نباید تفاوت وجود داشته باشد و هرآنچه می‌گوییم باید سرلوحه عمل قرار گیرد.

وی به اقدامات انجام‌شده برای توسعه شهری نیز اشاره کرد و افزود: با جابجایی نقشه ایستگاه راه‌آهن بجنورد، حدود هزار هکتار به محدوده شهر اضافه شد که فرصت مهمی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تأمین زمین برای جوانی جمعیت فراهم می‌کند.

نوری تأکید کرد: موضوع جوانی جمعیت مسأله‌ای عادی نیست که ساده از کنار آن عبور کنیم، بلکه در سطح ارکان نظام مورد تأکید است.