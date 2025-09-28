پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم یزرگسالان یکتای هشتگرد رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران کمتر از ۱۷ سال دختران که از روز پنجشنبه سوم مهرماه در اردوی آماده سازی خود به سر میبرد، امروز در دیدار تدارکاتی به مصاف تیم بزرگسالان یکتای هشتگرد رفت و در نهایت این بازی با نتیجه ۵ بر صفر به سود ملیپوشان به پایان رسید.
ستیا فروزانفر، دینا قربانی و ترنم انصاری هر کدام یک گل و فاطمه لطف زاده ۲ گل به ثمر رساندند.
همچنین ملیپوشان در آخرین روز از اردوی آمادهسازی خود به مصاف تیم پردیس بانوان میرود. این بازی ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۹ مهر در زمین شماره ۳ مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
اردوهای آمادهسازی تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال دختران آسیا برگزار میشود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی عربستان برگزار میشود.