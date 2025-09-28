پخش زنده
امروز: -
مراسم رونمایی از پوستر روز صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در استانداری برگزار شد؛ همایش اصلی ۱۰ مهرماه در ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مراسم ویژه رونمایی از پوستر گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت با حضور استاندار آذربایجان غربی و روسای تشکلهای بخش خصوصی در محل استانداری برگزار شد.
سخاوت خیرخواه، سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان، در این آیین اعلام کرد که همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه در تالار وحدت ارومیه برگزار میشود.
این مراسم با همت خانه صنعت و معدن آذربایجان غربی و مشارکت دیگر تشکلهای بخش خصوصی، با حضور مقامات ملی و منطقهای برگزار خواهد شد و در آن از مدیران تلاشگر واحدهای صنعتی و معدنی، جوانان کارآفرین، بانوی کارآفرین نمونه و پیشکسوتان صنعتی تقدیر خواهد شد.
جعفرلو، رئیس خانه صنعت و معدن استان نیز گزارشی از روند برگزاری این آیین ارائه داد و گفت: طبق ارزیابیهای انجام شده، ۴۵ نفر از صنعتگران و معدنکاران استان طی این مراسم توسط استاندار تجلیل میشوند.
رحمانی، استاندار آذربایجان غربی در سخنرانی خود توسعه استان را هدف اصلی عنوان کرد و افزود: دستیابی به این اهداف تنها با روحیه تلاشگری و توکل به خدا امکانپذیر است.
وی تاکید کرد که آذربایجان غربی باید به استانی صنعتی تبدیل شود و وابستگی بیش از حد به کشاورزی در شرایط بحران دریاچه سیاست درستی نیست و باید مسیر تغییر کند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین از تعطیلی بخش گردشگری و بسته بودن مرزها در سالهای گذشته ابراز تاسف کرد و بر بازگشایی و بهرهبرداری صحیح از مرزها تاکید نمود.
وی بر ضرورت فعال بودن اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی استان نیز تاکید کرد و افزود: آذربایجان غربی باید از نو شناخته و به درستی معرفی شود و رشد و پیشرفت بدون ایدههای نو و مدیران خلاق امکانپذیر نیست.
مراسم اصلی گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه در تالار وحدت ارومیه برگزار خواهد شد.