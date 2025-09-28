گام بلند دولت برای عدالت پستی؛ اختصاص کدپستی به خانوارهای عشایر
مدیرکل پست استان قزوین در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، از اجرای موفقیتآمیز و نوآورانه طرح اختصاص کد پستی به خانوارهای عشایری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
فیلی مدیرکل پست استان در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، از اجرای موفقیتآمیز و نوآورانه طرح اختصاص کد پستی به خانوارهای عشایری خبر داد و آن را گامی حیاتی برای بهبود خدماترسانی به این قشر زحمتکش جامعه دانست که همواره به دلیل سبک زندگی متحرک با چالشهای پستی روبهرو بودند.
وی با اشاره به جامعه یک میلیون و دویست هزار نفری عشایر کشور که در قالب ۲۵۰ ایل سازماندهی شدهاند، توضیح داد که تا پیش از این، به دلیل نداشتن مکان ثابت، امکان اختصاص کد پستی میسر نبود، زیرا کد پستی نیازمند طول و عرض جغرافیایی مشخص و یک نقطه ثابت است.
سازوکار کد پستی دینامیک
این مقام مسئول، در پاسخ به سازوکار این اقدام، از ابتکار مدیرعامل شرکت ملی پست، دکتر احمدی، تقدیر کرد و سازوکار جدید را مبتنی بر تعریف سه کد پستی مجزا برای هر منطقه عشایری؛ کد پستی ویژه منطقه ییلاق، کد پستی ویژه منطقه قشلاق و کد پستی ویژه منطقه میانبند دانست.
وی افزود: «در کنار این سه کد، یک شماره صندوق پستی اختصاصی نیز به هر خانواده داده میشود که تمام مرسولات پستی آنها به آدرس آن صندوق ارسال میشود. زمانی که کد پستی وارد سامانه میشود، سه کد دینامیک فعال شده، نشان میدهد که مشترک مورد نظر در حال حاضر در کدام منطقه (ییلاق، قشلاق یا میانبند) مستقر است.»
مدیرکل پست استان تأکید کرد که با هماهنگی اداره کل امور عشایری و نمایندگان تشکلهای عشایری، پستچی محل، مرسوله را دقیقاً به دست مشترک میرساند.
این طرح، در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر ارائه خدمات بهتر به عموم مردم، بهویژه مناطق روستایی و عشایری، اجرا شده است تا عدالت در دسترسی به خدمات پایه پستی برای این بخش از جامعه محقق شود.