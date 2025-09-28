به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، موسوی صانع در خبر 20 شبکه قزوین در تشریح جزئیات اجرای مقررات تبصره ماده صد قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع حساب‌های تجاری، اعلام کرد : سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب اختیارات قانونی خود، برخی مودیان را که میزان درآمد آن‌ها کمتر از سقف تعیین‌شده باشد، از تسلیم اسناد و مدارک دفاتر معاف کرده و مالیات آن‌ها را به صورت مقطوع تعیین و ابلاغ می‌کند.

وی گفت: این مودیان می‌توانند به جای ارسال اظهارنامه، فرم مخصوص تبصره ماده صد را تکمیل و ارسال کنند و پس از موافقت، مالیات آن‌ها قطعی شده و امکان پرداخت آن در چند قسط برای عملکرد سال ۱۴۰۰ فراهم شده است.

سقف درآمد مشمولین معافیت مقطوع

مدیرکل امور مالیاتی تصریح کرد: «این معافیت برای مودیانی در نظر گرفته شده که حداکثر فروش یا درآمد آن‌ها در واحدهای تک‌ملکی مبلغ ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در واحدهای چندمالکی تا سقف ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.»

دلیل مغایرت مالیات با حساب تجاری

در پاسخ به سوالی درباره دلایل احتمالی مغایرت مالیات ابلاغ شده با حساب تجاری برخی مودیان، مدیرکل امور مالیاتی تأکید کرد: «حساب تجاری صرفاً یکی از قرائن درآمدی مودیان است. کلیه مودیان موظف هستند تمام درآمدهای خود را اعم از واریزی به حساب تجاری، مبالغ نسیه، یا واریزی به حساب‌های دیگر در فرم اظهارنامه یا فرم تبصره ماده صد به سازمان اعلام کنند.»

وی افزود: «برخی مودیان تلاش کرده‌اند وجوه را به حساب‌های شخصی دیگر یا حساب افراد دیگر منتقل کنند، اما سازمان امور مالیاتی صرفاً به حساب‌های بانکی مودی محدود نیست. ما به اطلاعات سایر معاملات، تهاترها، و وجوه مدیریت شده دسترسی داریم و مالیات را بر اساس اطلاعات جامع جامعه مودیان محاسبه کرده‌ایم.»

عدم امکان اعتراض در مالیات مقطوع

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد که مالیات‌های تعیین شده بر اساس فرم تبصره ماده صد، مقطوع بوده و «هیچ امکانی برای اعتراض مودی در این چارچوب وجود ندارد.»

وی آمار اجرای این طرح را تشریح کرد: «از مجموع ۲۱۶ هزار مودی که فرم تبصره برای آن‌ها محاسبه و بارگذاری شده بود، حدود ۱۷۲ هزار مودی مالیات صفر داشتند و ۵۴ هزار مودی مشمول مالیات عددی در فرم‌های تبصره شدند. از این تعداد، حدود ۶۹۰۰ مودی به جای پذیرش فرم تبصره، اقدام به ارسال اظهارنامه نمودند که رسیدگی به این اظهارنامه‌ها در طول سال جاری و تا پایان شهریور سال آینده انجام و مالیات نهایی آن‌ها ابلاغ خواهد شد.»