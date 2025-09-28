پخش زنده
حماس از عملیات در کرانه باختری استقبال و آن را در چهارچوب مقاومت فلسطین علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در کانال تلگرامی خود در بیانیهای اعلام کرد: حماس تأکید میکند که عملیات شجاعانهٔ کوبنده که یکی از رزمندگان در چهارراه «جیت» شرق قلقیلیا انجام داد، در چارچوب پاسخ به جنگ نسلکشی جاری علیه مردم ما در نوار غزه و جنایات قتل و بازداشت و یهودیسازی و شهرکسازی در کرانه باختری و قدس انجام شده است. این عملیات شجاعانه ارادهٔ مردم ما را برای رد طرحهای الحاق و یهودیسازی نشان میدهد و ثابت میکند که مقاومت تا زمانی که اشغال ادامه دارد، باقی است و تلاشهای سرکوب برای شکستن عزم و تلاش مردم ما برای آزادی از اشغال بینتیجه خواهد ماند.
حماس تأکید میکند که جنایات رژیم اسرائیل و سیاستهای اخراج و تجاوزات روزانهٔ شهرکنشینان تحت حمایت ارتش این رژیم، به صورت اجتنابناپذیر به خشم عمومی بیشتر و تشدید مقاومت در اشکال مختلف خواهد انجامید. ما از تودههای مردم خود در همهجا دعوت میکنیم صفوف خود را فشرده و تلاشهای خود را هماهنگ کنند و میدان مقاومت را شعلهور سازند تا در برابر اشغال و شهرکنشینان بایستند، زیرا میدان قویترین پاسخ در مقابل سیاستهای ستم و نسلکشی است.