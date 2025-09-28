به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه ، 39 سری جهیزیه به زوج های جوان منطقه سوم دریایی ندسا در ماهشهر اهدا شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت::این جهیزیه‌ها به پاسداران و رزمندگانی تعلق گرفت که در آستانه آغاز زندگی مشترک قرار دارند. این طرح حمایتی نه‌تنها شامل پسران پاسدار، بلکه دختران رزمنده‌ای که با همرزمان خود ازدواج می‌کنند نیز می‌شود.

سردار دریادار علیرضا تنگسیری افزود: تا کنون بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه در مناطق مختلف نیروی دریایی سپاه به زوج‌های جوان اهدا شده است. این حرکت، گامی مؤثر در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و تقویت بنیان خانواده در میان نیرو‌های مسلح به شمار می‌رود.

در این مراسم ۳۹ سری جهیزیه شامل هشت قلم کالای اساسی زندگی به زوج های جوان اهدا شد.